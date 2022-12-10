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17:40, 10 декабря 2022Россия

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку снарядами НАТО

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк снарядами НАТО

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинские военные обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив по ним примерно семь снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В опубликованном заявлении уточняется, что обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины были выявлены по направлениям ОрловкаМакеевка и Нетайлово — Донецк. Помимо прочего, украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Сватово «натовскими» снарядами калибра 155 миллиметров.

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Варвара Кошечкина
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