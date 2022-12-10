Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку снарядами НАТО

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк снарядами НАТО

Украинские военные обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив по ним примерно семь снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В опубликованном заявлении уточняется, что обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины были выявлены по направлениям Орловка — Макеевка и Нетайлово — Донецк. Помимо прочего, украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Сватово «натовскими» снарядами калибра 155 миллиметров.