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09:13, 10 декабря 2022Мир

В Пентагоне заявили о рисках передачи дронов Украине

Politico: Пентагон усомнился в передаче БПЛА Reaper Украине из-за риска, что их собьют

Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

США усомнились в передаче дронов Украине из-за риска, что их собьют. Об этом пишет Politico со ссылкой на Пентагон.

Уточняется, что после нескольких месяцев внутренних обсуждений в Пентагоне так и не приняли решения о том, стоит ли выделять Киеву БПЛА Reaper, от которых Вашингтон пытался избавиться годами. В ведомстве заявили, что часть беспилотников «почти наверняка» будет сбита.

«[Турецкие дроны Bayraktar TB2] стали мишенью для российских систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы», — подчеркнули в издании. Отмечается, что Пентагон опасается подобного сценария для американских БПЛА.

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Виктория Кондратьева
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