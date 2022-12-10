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18:08, 10 декабря 2022Мир

Польша заявила о несогласии с Берлином по вопросу получения репараций

Посол Польши в Германии призвал не надеяться, что проблема получения репараций исчезнет

Фото: Shutterstock

Новый посол Польши в Германии Дариуш Павлош заявил, что Варшава не согласна с позицией Берлина по вопросу получения репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Welt.

Павлош призвал Германию не надеяться, что проблема репараций просто исчезнет после выборов 2023 года. «Не забывайте, что у этого требования есть большая общественная поддержка. Крупнейшая оппозиционная партия в настоящее время также выступает за репарации и поддержала решение по этому вопросу в польском сейме», — отметил он.

Посол также выразил недовольство помощью, которую Германия оказывает Украине. По его словам, в Варшаве удивлены, почему страна с большим экономическим потенциалом, чем Польша, меньше помогает Киеву. Он добавил, что в Польше видят, как Германия пытается наверстать упущенное, и оценивают эти действия положительно.

Ранее влияние отношений Польши и ФРГ на раскол Евросоюза (ЕС) оценил обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер. По его словам, проблемы в объединениях стали особенно видны после того, как Берлин предложил выделить Варшаве две системы противовоздушной обороны Patriot в связи с инцидентом, когда на территорию Польши упали украинские ракеты, убившие нескольких человек.

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Алиса Дмитриева
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