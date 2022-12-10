Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:43, 10 декабря 2022Мир

В России высказались о последствиях «накачки» Украины оружием

Полянский: Запад не сможет свалить на РФ вину за попадание оружия с Украины к террористам
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Западу не удастся свалить на Москву вину за попадание в руки террористов оружия, поставляемого Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что в пятницу, 9 декабря, по теме заседания «Последствия накачки Украины оружием» западные дипломаты «не выдавили из себя ни слова». По его словам, Запад продолжает использовать нарратив, который сводится к повторению одних и тех же тезисов.

По словам дипломата, западные государства продолжают курс, который в результате может привести к последствиям глобального масштаба. Он заявил, что Запад не сможет свалить на российскую сторону вину за то, что «украинские каратели из вашего оружия убивали и продолжают убивать мирное население Донбасса».

Полянский добавил, что из-за процветающей коррупции украинских, европейских и американских чиновников оружие из Киева «оказывается в руках международных террористов и помогает разжигать конфликты в других регионах мира и убивать там мирных жителей».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил США и страны Запада о последствиях за участие в наведении украинского оружия. В ходе заседания Совбеза всемирной организации дипломат заявил, что Москве точно известно об участии специалистов из США в использовании установок HIMARS на Украине, наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России предупредили США о последствиях за наведение украинского оружия
Россиянка избила бывшую своего сожителя и их 4-месячного сына из-за ревности
Алсу показала наряд для съемок в ремейке «Иронии судьбы»
Подпольщик сообщил о переброске техники ВСУ вблизи Николаева
В России высказались о последствиях «накачки» Украины оружием
Макрон призвал Евросоюз дать сильный ответ на закон США о снижении инфляции
Cуд в США вынес приговор экс-полицейскому по делу Флойда
В США заявили о бедственном положении британцев
Иммунолог назвала эффективные способы привыкнуть к холоду
Военный эксперт объяснил атаки ВСУ на разных участках фронта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.