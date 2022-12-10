В России высказались о последствиях «накачки» Украины оружием

Полянский: Запад не сможет свалить на РФ вину за попадание оружия с Украины к террористам

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Западу не удастся свалить на Москву вину за попадание в руки террористов оружия, поставляемого Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что в пятницу, 9 декабря, по теме заседания «Последствия накачки Украины оружием» западные дипломаты «не выдавили из себя ни слова». По его словам, Запад продолжает использовать нарратив, который сводится к повторению одних и тех же тезисов.

По словам дипломата, западные государства продолжают курс, который в результате может привести к последствиям глобального масштаба. Он заявил, что Запад не сможет свалить на российскую сторону вину за то, что «украинские каратели из вашего оружия убивали и продолжают убивать мирное население Донбасса».

Полянский добавил, что из-за процветающей коррупции украинских, европейских и американских чиновников оружие из Киева «оказывается в руках международных террористов и помогает разжигать конфликты в других регионах мира и убивать там мирных жителей».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил США и страны Запада о последствиях за участие в наведении украинского оружия. В ходе заседания Совбеза всемирной организации дипломат заявил, что Москве точно известно об участии специалистов из США в использовании установок HIMARS на Украине, наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.

