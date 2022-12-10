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23:36, 10 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский рассказал о передаче Норвегией Украине 100 миллионов долларов

Зеленский: Норвегия передала Украине 100 млн долларов на восстановление энергосистемы

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что Норвегия передала Киеву 100 миллионов долларов. Он уточнил, что эти средства были выделены на восстановление энергосистемы страны.

«Есть важные новости из Норвегии. Есть новый пакет поддержки из этой страны объемом 100 миллионов долларов для восстановления нашей энергосистемы», — рассказал глава государства.

Он добавил, что помимо этого Осло оказывает Киеву поддержку в оборонной, экономической и политической сферах, а также предоставляет гуманитарную помощь и помогает Украине покупать газ.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал безумием поставки Киеву оружия и боеприпасов и призвал прекратить их после сообщений, что передача вооружений на нужды Украины ведет к истощению арсенала Франции.

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Марина Совина
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