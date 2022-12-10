ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций

Аналитики Центробанка объяснили рост инвестиций в условиях санкционного давления

В России, несмотря на санкционное давление, увеличилась инвестиционная активность. Аналитики Банка России объяснили это явление в докладе «Региональная экономика» от 8 декабря, пишет РБК.

Из документа следует, что в 2023 году на инвестиции повлияла необходимость изменения хозяйственных связей и технологических процессов, а также реализация курса на импортозамещение. Аналитики констатируют, что внешние ограничения тормозили экономическую активность, но бизнес смог адаптироваться к новым условиям.

Помимо упомянутых факторов, на рост инвестиция повлияла реализация запущенных ранее проектов. В пример приводится газоперерабатывающий завод в Амурской области, который находится на финальной стадии строительства, — оборудование для него закупили в начале текущего года. В настоящее время на заводе запущены две линии завода, в 2025 году планируется запустить еще четыре. На инвестициях также сказались федеральные и региональные меры господдержки, следует из отчета.

Среди мешающих развитию инвестиций факторов ЦБ выделяет экономическую неопределенность, внешнеторговые ограничения и снижение капитальных вложений иностранных компаний.

В докладе также говорится, что в 2023 году уровень инвестиций сохранится на уровне текущего года даже при торговых ограничениях и росте неопределенности. ЦБ сообщил, что треть предприятий отчиталась об увеличении размера капитальных затрат в 2022 году, 18 процентов — о снижении.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали будущее российской экономики и оценили, что спад ВВП страны в текущем году не превысит трех процентов. Глава ведомства Максим Решетников напомнил, что некоторые иностранные эксперты прогнозировали падение на 8-10 процентов, но эти прогнозы не сбылись.