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03:40, 10 декабря 2022Экономика

В Японии предупредили о негативных последствиях антироссийских санкций

Nihon Keizai: рост спроса на энергоносители из-за санкций усилит зависимость стран от РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Colton Jones / Unsplash

Рост спроса на энергоносители, который был спровоцирован антироссийскими санкциями, в перспективе увеличит зависимость развивающихся стран от Москвы, пишет японское издание Nihon Keizai.

По мнению автора, после 2027 года, когда глобальные поставки энергоносителей вырастут, спрос превысит предложение. Представитель Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютака Сиракава заявил, что в ходе этого процесса увеличится число развивающихся стран, которые будут активно сближаться с Россией и Китаем из-за введенных Западом санкций.

«В условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного», — пишет автор.

Ранее Bloomberg со ссылкой на исследование Еврокомиссии писал, что влияние санкций ЕC против России на экономику самой Европы пока остается незначительным и ограничено несколькими секторами. По словам источников издания, санкции ЕС обернулись трудностями с поставками древесины и драгоценных камней.

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Марина Совина
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