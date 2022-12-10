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15:41, 10 декабря 2022Мир

Австралия ввела новые санкции против России и Ирана

МИД Австралии сообщил о введении санкций против Ирана и 7 лиц из России
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

Канберра ввела новые санкции против России и Ирана, об этом сообщается на сайте МИД Австралии.

Уточняется, что меры ограничения коснулись семи лиц из России. Кроме того, под рестрикции попали нескольких физических и юрлиц из Ирана, среди которых иранская полиция нравов и ополчение Басидж (входит в состав Корпуса стражей исламской революции).

В ведомстве объяснили, что санкции введены по причине нарушения прав человека. Помимо этого, поводом для ограничений стали якобы поставляемые Москве иранские дроны.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против свыше 40 физических и юрлиц из девяти стран, в том числе из России. В сообщении Минфина США сказано, что причиной к ограничениям стало якобы нарушение прав человека в указанных странах.

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Анастасия Заикина
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