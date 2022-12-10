Джеймс Кэмерон сравнил спецэффекты в «Аватаре 2» и фильмах Marvel

Режиссер Кэмерон сравнил спецэффекты в фильме «Аватар: Путь воды» и кинокартинах Marvel

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон сравнил спецэффекты в фильме «Аватар: Путь воды» и кинокартинах Marvel. Об этом сообщает The News International со ссылкой на ComicBook.

По его словам, супергеройские экшны дали мощный импульс развитию визуальных эффектов. Он отметил, что повышение спроса и увеличение бюджетов проектов помогли индустрии подняться. Режиссер подчеркнул, что благодаря этому появились новые инструменты, улучшилось качество графики, пришло больше талантливых людей.

Кэмерон добавил, что за спецэффекты в «Аватарах» отвечала студия WETA Digital, которая была основана режиссером Питером Джексоном. Кинематографист назвал ее «лучшей в своем деле». Он пояснил разницу на примере мимики персонажей, которых играют реальные актеры и обрабатывают на компьютерах. Режиссер подчеркнул, что ее передают с помощью технологии захвата движений.

По словам Кэмерона, компания Industrial Light & Magic, основанная Джорджем Лукасом и сотрудничающая с Marvel, отлично справляется со своими задачами. Однако, по его мнению, у компании есть проблемы в создании эмоций на лицах героев. Так, в качестве примера кинорежиссер привел мимику Таноса, которая его разочаровала. «Если вы уже видели „Аватар: Путь воды“, то знаете, что там эта работа проделана на порядок лучше», — сказал он.

Ранее Кэмерон сказал, что в будущем не планирует снимать фильмы по комиксам. Кинематографист заявил об отсутствии интереса к подобным проектам. По его мнению, над такими картинами уже удачно работают другие люди. «У меня был интерес к Человеку-пауку, но это была уникальная вещь. Личная любовь к Человеку-пауку», — добавил Кэмерон.

