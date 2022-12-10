Стрелявший в Дрездене мужчина умер

Blick: cтрелявший в Дрездене мужчина умер от полученного ранения

Стрелявший в центре Дрездена мужчина, который ранее, предположительно, убил свою мать, умер от ранения, полученного при освобождении взятых им заложников. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает издание Blick.

По данным СМИ, 40-летний Давид В. умер от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре.

Как сообщалось, что мертвой найдена мать злоумышленника — ее тело обнаружено в многоквартирном доме. Двух заложников освободила полиция, они не пострадали.

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу и убил одного человека. Из-за стрельбы центр Дрездена перекрыли, также оказался на день закрыт рождественский рынок.