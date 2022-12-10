Стрелявшего в Дрездене мужчину задержали

Полиция задержала открывшего стрельбу в центре Дрездена мужчину

На востоке Германии в Дрездене полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в центре города. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

В сообщении правоохранителей говорится, что мужчина захватил заложников в одном из торговых центров. Двух заложников освободила полиция, они не пострадали.

Издание Focus, которое цитирует РИА Новости, пишет, что мертвой найдена мать злоумышленника — ее тело обнаружено в многоквартирном доме. Сам задержанный ранен.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу и убил одного человека. Из-за стрельбы центр Дрездена перекрыли, также оказался на день закрыт рождественский рынок.

Впоследствии Independent со ссылкой на заявление полиции писало, что вооруженный мужчина мог захватить заложников в торговом центре в Дрездене. В сообщении правоохранителей говорилось, что управление полиции проводит операцию в центре города.