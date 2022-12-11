В Госдуме ответили на отказ Грузии запустить прямые авиарейсы с Россией

Депутат Гаврилов заявил, что Грузии давно пора возобновить авиасообщение с Россией

Грузии давно пора возобновить регулярное авиасообщение с Россией, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. На отказ Грузии запустить прямые авиарейсы с Россией он ответил в беседе с News.ru.

Депутат предположил, что на этот шаг у грузинской стороны не хватает смелости. «Жаль, что грузинское руководство не может набраться смелости для разблокировки дипотношений и прямого авиасообщения с Россией. Давно пора, тем более что сейчас наступило время, когда маски с западных демократий сорваны и совершенно ясно, кто какие интересы преследует», — сказал политик.

Как напомнил Гаврилов, Россию с Грузией связывают многовековые отношения, которые могут способствовать расширению контактов между гражданами и укреплению экономических связей. «Наступило время для развития независимых от внешнего давления континентальных рынков, для выстраивания расчетов в национальных валютах, развития транспортного коридора "Север — Юг"», — уверен депутат.

10 декабря спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что страна не планирует в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией. Абашидзе отметил, что Тбилиси в курсе инициативы Москвы об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе для граждан Грузии.

Прямое авиационное сообщение между двумя странами отменил на фоне антироссийских протестов в Грузии в июне 2019 года президент России Владимир Путин. Вместе с тем он высказался против введения экономических санкций против Грузии.