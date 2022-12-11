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03:56, 11 декабря 2022Культура

На выставке в США оценили стоимость самой дорогой картины сына Байдена

В Нью-Йорке продают картину сына Байдена за 225 тысяч долларов

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

На выставке работ сына американского президента Джо Байдена Хантера самую дорогую картину оценили в 225 тысяч долларов, пишет New York Post.

Как уточнило издание, в районе Сохо в Нью-Йорке открылась выставка его работ. В день открытия, 9 декабря, в галерее Жоржа Берджеса продали две работы сына главы государства. Два неизвестных покупателя претендуют на приобретение еще одной картины за 225 тысяч долларов. Полотно представляет собой горчично-желтую картину с цветами и выполнена на японской бумаге.

Издание добавило, что это вторая выставка работ Хантера Байдена. На прошлой выставке стоимость картин достигала 500 тысяч долларов.

Ранее новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск раскрыл, как прежнее руководство соцсети скрывало информацию о сливе данных с ноутбука Хантера Байдена. Он отметил, что Twitter принял «чрезвычайные меры», чтобы скрыть историю о связи Байденов с украинской энергокомпанией Burisma и смягчить последствия утечки чувствительных материалов с личного ноутбука сына президента.

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Марина Совина
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