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05:39, 11 декабря 2022Забота о себе

Иммунолог назвал способ отличить грипп от COVID-19

Иммунолог Болибок заявил, что отсутствие температуры отличает грипп от COVID-19

Фото: Unsplash

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, каким образом отличить грипп от коронавирусной инфекции. Об этом он высказался в беседе с НСН.

Болибок назвал способ распознать грипп и COVID-19 и заявил, что их отличает отсутствие температуры. Ме

«Коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1 скорее всего будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100 процентов», — объяснил он.

Медик отметил, что повышенная температура не является 100-процентным симптомом гриппа. Его характеризуют ломота в теле и головная боль.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили уязвимость людей к гриппу. Россияне стали к нему более уязвимыми, поскольку в последние два года наблюдается пандемия COVID-19.

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Марина Совина
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