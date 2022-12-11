В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Донецк с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Отмечается, что украинские военные атаковали Ворошиловский и Калининский районы со стороны населенного пункта Тоненькое. В общей сложности украинские солдаты выпустили 20 ракет.

Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что «черные трансплантологи», занимающиеся изъятием органов убитых или смертельно раненых украинских военных и известные еще с 2014 года, приехали под Артемовск в ДНР. По его словам, группа прибыла в район Артемовска около трех недель назад.