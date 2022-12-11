В ФРГ ужесточат закон о ношении оружия после попытки госпереворота

В Германии ужесточат закон о ношении оружия в связи с попыткой госпереворота

В Германии решили ужесточить закон о ношении оружия после попытки государственного переворота. Об этом глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила в Twitter.

«Как минимум у 1050 рейхсбюргеров были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций», — написала политик.

Глава ведомства уточнила, что для этого в ближайшее время будет ужесточен закон о ношении оружия.

7 декабря полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. Правоохранителями были задержаны более 25 человек, среди которых были члены террористической организации правого толка.