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01:49, 11 декабря 2022Мир

Украинцев уличили в попытке переписать историю

Обозреватель The American Conservative уличила украинцев в попытке переписать историю

Фото: Pixabay

Обозреватель The American Conservative Катя Седжвик в своей статье уличила украинцев в попытке переписать историю Советской Украины.

По ее словам, нарратив о якобы оккупации Украины Россией стал попыткой украинцев переписать историю, чтобы быть ближе к Европе и получить поддержку широкой общественности.

Журналист напомнила, что в течение многих лет слова «русский» и «советский» использовались как взаимозаменяемые. «Союз состоял из множества этнических групп. И среди этих этнических меньшинств украинцы, разделяющие с Россией долгую общую историю, выделялись больше всего», — написала она.

По ее мнению, украинцы лживо интерпретируют историю и транслируют свое видение молодому поколению.

Ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что Украине для победы над «русским миром» необходимо переписать историю Второй мировой войны. По его словам, отказ Киева от работы над новой версией истории был глобальной ошибкой, которая негативно повлияла на государство и граждан.

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Марина Совина
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