В Венгрии назвали истинную причину отказа Евросоюза давать стране деньги

В Венгрии заявили, что депутат ЕП проговорился о причинах отказа ЕС давать стране деньги

Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер назвал истинную причину отказа Европейского союза (ЕС) давать стране деньги. По его словам, депутат Европарламента Ги Верхофстадт проговорился, призывая заблокировать выдачу средств из фондов Евросоюза в зависимости от ее действий при голосовании, передает РИА Новости.

Депутат предложил блокировать доступ Венгрии к средствам ЕС в том случае, если Будапешт откажется поддерживать общеевропейские инициативы. По его мнению, одно наложение вето обойдется государству в шесть миллиардов евро, два вето — в 11,6 миллиарда, в случае третьего голосования против страна лишится 23,2 миллиарда финансирования.

По словам Деметера, на Венгрию сейчас давят не потому, что речь идет о состоянии демократии, а в силу того, что она не готова прогибаться в некоторых вопросах.

«Мы не хотим глобального минимального налога, не хотим новых санкций и не хотим помогать Украине новыми кредитами. По крайней мере, в этот раз господин Верхофшстадт был честен. И он, между прочим, сказал, что суверенитет ЕС не продается. Но венгерский тоже», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал готовиться к «серьезным нападениям» со стороны Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что Брюссель прибегает к практически всем возможным видам шантажа в отношении Будапешта.