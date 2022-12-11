Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:18, 11 декабря 2022Мир

В Венгрии назвали истинную причину отказа Евросоюза давать стране деньги

В Венгрии заявили, что депутат ЕП проговорился о причинах отказа ЕС давать стране деньги

Фото: Unsplash.com

Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер назвал истинную причину отказа Европейского союза (ЕС) давать стране деньги. По его словам, депутат Европарламента Ги Верхофстадт проговорился, призывая заблокировать выдачу средств из фондов Евросоюза в зависимости от ее действий при голосовании, передает РИА Новости.

Депутат предложил блокировать доступ Венгрии к средствам ЕС в том случае, если Будапешт откажется поддерживать общеевропейские инициативы. По его мнению, одно наложение вето обойдется государству в шесть миллиардов евро, два вето — в 11,6 миллиарда, в случае третьего голосования против страна лишится 23,2 миллиарда финансирования.

Материалы по теме:
Либеральный тупик. Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
Либеральный тупик.Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
23 ноября 2022
«Это очень сильная любовь к России» Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
«Это очень сильная любовь к России»Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
9 декабря 2022

По словам Деметера, на Венгрию сейчас давят не потому, что речь идет о состоянии демократии, а в силу того, что она не готова прогибаться в некоторых вопросах.

«Мы не хотим глобального минимального налога, не хотим новых санкций и не хотим помогать Украине новыми кредитами. По крайней мере, в этот раз господин Верхофшстадт был честен. И он, между прочим, сказал, что суверенитет ЕС не продается. Но венгерский тоже», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал готовиться к «серьезным нападениям» со стороны Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что Брюссель прибегает к практически всем возможным видам шантажа в отношении Будапешта.

Как изменится Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли в результате удара ВСУ по Мелитополю
Увеличилось число пострадавших при ударе по Мелитополю
Полномочия замглавы Европарламента приостановили из-за коррупции вокруг ЧМ-2022
В Солнечной системе обнаружили загадочное «призрачное» свечение
В Венгрии назвали истинную причину отказа Евросоюза давать стране деньги
В Софии прошла запрещенная мэром акция в поддержку России
В Запорожской области сообщили о трех раненых из-за удара ВСУ по Мелитополю
Аналитик дала прогноз рынку жилья в России в 2023 году
Сборная Франции победила Англию в четвертьфинале чемпионата мира
Виктор Бут назвал ситуацию на Западе самоубийством цивилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.