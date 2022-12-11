Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:38, 11 декабря 2022Мир

От тяжелой болезни умерла свидетельница убийства певца Игоря Талькова

«МК»: в Греции от тяжелой болезни умерла свидетельница убийства певца Игоря Талькова
Игорь Тальков

Игорь Тальков. Фото: Yurii Zheludev/ Globallookpress.com

В Греции от тяжелой болезни умерла Элли Касимати, свидетельница убийства музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что женщина являлась подругой и директором певицы Азизы, и в момент выстрела она находилась рядом с ней.

Касимати страдала от тяжелой болезни, сообщается, что она не могла ходить и похудела до 36 килограммов. Врачи не смогли спасти женщину. Как пишет издание, «последние дни ее жизни прошли в страшных муках».

Ранее стало известно, что экс-продюсер рок-музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован за преступление 30-летней давности. Такая мера была принята для подтверждения международного розыска Шляфмана, который вскоре после убийства переехал в Израиль, который редко выдает своих граждан.

6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта произошел конфликт между охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и певцом Игорем Тальковым и его продюсером Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Последний вырвал из рук Малахова револьвер системы «Наган» и выстрелил, но попал в Талькова, который скончался на месте от ранения в грудь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
В России начали выявлять незаконных майнеров
Бизнесу России посоветовали действовать агрессивнее для продвижения в Африке
В ЛНР рассказали о разрушениях от обстрела Сватово со стороны ВСУ
От тяжелой болезни умерла свидетельница убийства певца Игоря Талькова
Назван порядок действий при промокании ног в лесу
Власти Абхазии прокомментировали попытки открыть «фронт» против РФ в Грузии
Британский боксер рассказал о помощи Усика перед боем с Бетербиевым
Российские минометчики заявили об уничтожении командного пункта ВСУ
Лавров отверг политические игры в идее создания газового союза нет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.