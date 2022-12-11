«МК»: в Греции от тяжелой болезни умерла свидетельница убийства певца Игоря Талькова

В Греции от тяжелой болезни умерла Элли Касимати, свидетельница убийства музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что женщина являлась подругой и директором певицы Азизы, и в момент выстрела она находилась рядом с ней.

Касимати страдала от тяжелой болезни, сообщается, что она не могла ходить и похудела до 36 килограммов. Врачи не смогли спасти женщину. Как пишет издание, «последние дни ее жизни прошли в страшных муках».

Ранее стало известно, что экс-продюсер рок-музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован за преступление 30-летней давности. Такая мера была принята для подтверждения международного розыска Шляфмана, который вскоре после убийства переехал в Израиль, который редко выдает своих граждан.

6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта произошел конфликт между охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и певцом Игорем Тальковым и его продюсером Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Последний вырвал из рук Малахова револьвер системы «Наган» и выстрелил, но попал в Талькова, который скончался на месте от ранения в грудь.

