В Китае назвали российский «король автоматов»

Китайский портал Baijiahao назвал АК-47 королем автоматов за его надежность и мощность

Российский АК-47 по своей надежности и мощности можно сравнить с оружием массового поражения. Об этом пишет китайский портал Baijiahao.

По словам автора статьи, автомат Калашникова может работать в любых климатических условиях. Также из него можно стрелять даже после попадания пыли, песка и сора в ствол. При этом АК-47 легок в эксплуатации и использовании, идеален для ближнего боя, может стрелять бронебойными снарядами, а также редко ломается, и его можно купить за относительно небольшую цену. Именно эти качества, по мнению журналиста, делают оружие «королем автоматов».

«Во время войны в джунглях во Вьетнаме штурмовая винтовка М16, которой пользовались американские военные, часто выходила из строя из-за проблем с окружающей средой. Поэтому американцы искали везде АК-47, которые были на вооружении у их противников», — добавил журналист.

Автомат АК-47 конструкции Михаила Калашникова был принят на вооружение в 1949 году. С тех пор в мире было создано более 75 миллионов автоматов Калашникова.

