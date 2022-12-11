Дженнифер Лоуренс извинилась за свое заявление о влиянии на жанр боевиков

Лоуренс извинилась за то, что назвала себя первой актрисой в главной роли боевика

Американская актриса Дженнифер Лоуренс извинилась за свое заявление о том, что она является первой женщиной, получившей главную роль в боевике. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Она объяснила, что ее высказывание было превратно понято из-за некорректной формулировки. Актриса отметила, что не считает себя первой женщиной в главной роли в экшене. «Что я хотела, так это подчеркнуть, насколько это приятно. И это я имела в виду (в разговоре с Виолой Дэвис — прим. «Ленты.ру») — развеять эти старые мифы, о которых вы слышали… о болтовне, которую вы слышали, которая царила вокруг подобных вещей. Но это была моя ошибка, и я выразилась неправильно. Я разнервничалась от разговора с живой легендой», — указала Лоуренс.

Ранее актриса подверглась критике со стороны пользователей социальной сети Twitter из-за ее слов о своем влиянии на жанр. Они напомнили Лоуренс о множестве других женщин, сыгравших главную роль в боевике, в частности, о Сигурни Уивер в роли Эллен Рипли в «Чужом», Милле Йовович в «Обители зла», а также об Уме Турман в «Убить Билла».