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22:17, 11 декабря 2022Культура

Дженнифер Лоуренс извинилась за свое заявление о влиянии на жанр боевиков

Лоуренс извинилась за то, что назвала себя первой актрисой в главной роли боевика
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Дженнифер Лоуренс извинилась за свое заявление о том, что она является первой женщиной, получившей главную роль в боевике. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Она объяснила, что ее высказывание было превратно понято из-за некорректной формулировки. Актриса отметила, что не считает себя первой женщиной в главной роли в экшене. «Что я хотела, так это подчеркнуть, насколько это приятно. И это я имела в виду (в разговоре с Виолой Дэвис — прим. «Ленты.ру») — развеять эти старые мифы, о которых вы слышали… о болтовне, которую вы слышали, которая царила вокруг подобных вещей. Но это была моя ошибка, и я выразилась неправильно. Я разнервничалась от разговора с живой легендой», — указала Лоуренс.

Ранее актриса подверглась критике со стороны пользователей социальной сети Twitter из-за ее слов о своем влиянии на жанр. Они напомнили Лоуренс о множестве других женщин, сыгравших главную роль в боевике, в частности, о Сигурни Уивер в роли Эллен Рипли в «Чужом», Милле Йовович в «Обители зла», а также об Уме Турман в «Убить Билла».

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Варвара Кузьмина
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