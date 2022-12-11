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12:43, 11 декабря 2022Мир

Макрон приедет на матч между Францией и Марокко в Катаре

Макрон 14 декабря будет присутствовать на матче между Францией и Марокко в Катаре

Фото: Richard Heathcote / Reuters

На полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Франции и Марокко будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. О том, что глава государства приедет посмотреть матч в Катар, она рассказала в эфире радио France Info.

Детали поездки, по словам министра, еще уточняются, однако Макрон уже взял на себя обязательство прибыть на чемпионат мира.

В полуфинале 14 декабря Франция сыграет против Марокко.

10 декабря сборная Франции победила команду Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Встреча прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счетом 2:1.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

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Александра Лисица
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