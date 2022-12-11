Россиянам посоветовали самое выгодное время для покупок к Новому году

Экономист Калугин посоветовал покупать товары к Новому году в преддверии праздника

Некоторые товары и продукты к Новому году могут подешеветь в преддверии праздника. Таким образом, их выгоднее покупать накануне Нового года. Таким советом поделился с Ura.ru экономист Виталий Калугин.

«Может оказаться так, что предложение превысит спрос, потому что россияне в этом году сильно экономят. Товары могут даже подешеветь из-за своего фактора сезонности, так как спрос у них 2-4 недели максимум», — заявил эксперт.

Калугин добавил, что в страну завозят одинаковые товары, поэтому при продаже торговцы вынуждены конкурировать по конечной стоимости. Эта тенденция влияет на общее по рынку снижении цен.

Ранее директор компании по продаже елок Владислав Пухарев сообщил, как правильно выбрать дерево на Новый год. Эксперт порекомендовал обращать внимание на размеры дерева и его породу. Чтобы оно стояло дольше и не сыпалось, следует приобретать пихту или сосну. «Если хотите, чтобы елка имела характерный запах, тогда обычная русская елочка», — призвал он.