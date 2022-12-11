Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:38, 11 декабря 2022Россия

Россиянам посоветовали самое выгодное время для покупок к Новому году

Экономист Калугин посоветовал покупать товары к Новому году в преддверии праздника

Фото: Element5 Digital / Unsplash

Некоторые товары и продукты к Новому году могут подешеветь в преддверии праздника. Таким образом, их выгоднее покупать накануне Нового года. Таким советом поделился с Ura.ru экономист Виталий Калугин.

«Может оказаться так, что предложение превысит спрос, потому что россияне в этом году сильно экономят. Товары могут даже подешеветь из-за своего фактора сезонности, так как спрос у них 2-4 недели максимум», — заявил эксперт.

Калугин добавил, что в страну завозят одинаковые товары, поэтому при продаже торговцы вынуждены конкурировать по конечной стоимости. Эта тенденция влияет на общее по рынку снижении цен.

Ранее директор компании по продаже елок Владислав Пухарев сообщил, как правильно выбрать дерево на Новый год. Эксперт порекомендовал обращать внимание на размеры дерева и его породу. Чтобы оно стояло дольше и не сыпалось, следует приобретать пихту или сосну. «Если хотите, чтобы елка имела характерный запах, тогда обычная русская елочка», — призвал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев перечислил места нахождения врагов России
Глава UFC раскритиковал Анкалаева после ничьей в титульном бою
Доктор Мясников назвал лучшее масло для жарки
В зоне спецоперации погиб 20-летний контрактник
На Западе заявили об усталости Европы от украинских беженцев
Певца Данко задержали в аэропорту Кишинева из-за поддержки России
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Замглавы Европарламента отстранили от должности из-за подозрений в коррупции
В Китае назвали российский «король автоматов»
Екатерина Варнава опубликовала видео топлес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.