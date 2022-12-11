Французская партия раскритиковала правительство из-за закупок газа в США

Партия «Реконкиста» раскритиковала правительство Франции из-за закупок газа в США

Правительство Франции загоняет в более сложное положение свои промышленные предприятия, закупая сжиженный природный газ (СПГ) у США, отказавшись при этом от российского газа. С такой критикой выступил глава французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур в эфире телеканала BFM.

«Проблема в том, что мы собираемся уничтожить то, что осталось от нашей промышленности. Те немногие предприятия, которые остались, размышляют о том, чтобы переехать в другую страну, например в США, где энергия гораздо дешевле», — сказал он.

Земмур раскритиковал позицию властей, которые отказались покупать российский газ на фоне ситуации на Украине. Кроме того, он опроверг слова ведущего телепередачи о том, что Москва якобы сама прекратила поставки газа в Европу.

«Нет, это мы сами их бойкотируем. Мы сами сказали, что нам больше не надо, так что извините. И после этого было сказано, что нам больше продавать не будут», — сказал Земмур.

Политик объяснил, что СПГ является сланцевым газом, который экологи запретили добывать в Европе. Теперь Франция закупает этот же газ у Америки в четыре раза дороже, чем Штаты продают своим компаниям.

Ранее стало известно, что Германия и другие страны Европейского союза продолжают закупать российский СПГ. По словам вице-президента института Стефана Коотса, СПГ из России сначала прибывает в Бельгию, а затем его перевозят в Германию.