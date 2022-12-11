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17:17, 11 декабря 2022Экономика

Стало известно о продолжении закупок российского газа странами ЕС

ZDF: Германия и другие страны ЕС продолжают закупать российский сжиженный природный газ

Фото: Bela Szandelszky / Reuters

Германия и другие страны Европейского союза (ЕС) продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Отмечается, российский газ продолжает поступать немецким потребителям. По словам вице-президента института Стефана Коотса, СПГ из России сначала прибывает в Бельгию, а затем его перевозят в Германию. Он уточнил, что объемы поставок составляют около пяти миллиардов кубометров в год — это пять-шесть процентов от всей потребности ФРГ в газе.

Также стало известно, что в настоящий момент 13 процентов европейского импорта СПГ поступает из России, а главными покупателями голубого топлива являются Бельгия, Франция и Нидерланды.

В сентябре канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о полной готовности отказаться от поставок российского газа. По его словам, Германия вновь стала использовать производственные возможности угольных электростанций и скоро начнет использовать энергию от южногерманских АЭС. Также он сообщил, что в январе 2023 года в ФРГ заработает новый терминал СПГ.

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Олег Давыдов
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