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Шольц заявил о гордости за возможность отказаться от газа из России

Канцлер Германии Шольц заявил о гордости за возможность отказаться от российского газа

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о гордости за тот факт, что страна сможет стать независимой от российского газа. Слова немецкого лидера приводит агентство «Прайм».

Шольц напомнил, что в январе 2023 года в ФРГ заработает новый терминал сжиженного природного газа (СПГ).

«Мы размышляли над тем, как стать независимыми от импорта газа из России. Мы посмотрели, откуда еще поступает наш газ — из Норвегии, Нидерландов, — и всех попросили расширить их мощности. И мы думали о том, как обеспечить поставки сжиженного газа кораблями на северогерманское побережье, который затем по немецкому трубопроводу может быть закачан в газохранилища», — сказал канцлер на встрече с немецкими работодателями.

Шольц подчеркнул, что после запуска нового терминала страна получит возможность импортировать СПГ «минимум» в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбюттеля, Штаде и Любмина. «Кто бы мог подумать, что эта страна сможет добиться такого за короткое время. Я очень горд этим», — заключил канцлер.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл заявил, что Германия рассматривает возможность прямого вмешательства на энергетическом рынке, чтобы избежать волны неплатежеспособности на фоне резкого роста цен на газ.

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Варвара Кошечкина
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