Европейская страна задумала вмешаться в энергетический рынок

Bloomberg: Германия рассматривает возможность вмешательства в энергетический рынок

Германия рассматривает возможность прямого вмешательства на энергетическом рынке, чтобы избежать волны неплатежеспособности на фоне резкого роста цен на газ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбейла.

Власти европейской страны позволяли газовым компаниям перекладывать часть более высоких затрат на потребителей, но до сих пор избегало прямого вмешательства, в том числе, ограничения цен, указывает агентство. По мнению политика, если все оставить как есть и не осуществить задуманное, это создает риск роста безработицы. «Я хочу, чтобы мы сделали первый шаг, вмешались сейчас», — призвал он.

Как говорил ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, Германия уже готова полностью отказаться от российского газа. По словам политика, в стране уже установлены терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) и ФРГ экономит свои запасы. Шольц утверждает, что Германия подготовилась к резкому сокращению поставок энергоносителей с российской стороны.

При этом, власти ФРГ выступают против ограничения цен на газ из России, так как многие страны Евросоюза все еще зависят от этих поставок.