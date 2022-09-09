Крупнейшая экономика ЕС отказалась поддерживать потолок цен на российский газ

Bloomberg: Германия и Австрия выступили против потолка цен на российский газ

Власти ФРГ выступают против ограничения цен на газ из России, так как многие страны Евросоюза все еще зависят от этих поставок, заявил глава министерства экономики страны Роберт Хабек. Его слова приводит Bloomberg.

По словам Хабека, у некоторых стран «все еще есть зависимость, которая вынуждает их использовать этот газ». «Поэтому было бы неуместно говорить о такой мере, когда Германия всегда призывает к пониманию своих проблем, а другие государства такого понимания не получают», — подчеркнул министр.

Хабек выступает против, в том числе, общего ограничения цен на газ для любых поставщиков, так как «это подаст неверный сигнал рынку».

Об отказе поддержать инициативу с потолком цен также заявила министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер, объяснив это сохранением определенной зависимости от поставок газа из России. Аналогичной позиции придерживается Венгрия, Чехия, Франция, Италия. Чехия, как председательствующая в ЕС, вообще пообещала исключить из повестки дня дискуссию о потолке цен.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой ограничить цены на поставляемый из России в Европу газ на фоне беспрецедентного роста его стоимости в ЕС. В ответ президент России Владимир Путин вскоре заявил, что в случае введения каких-либо нерыночных ограничений, страна вообще откажется от поставок газа тем государствам, которые эти ограничения поддержат.

Многие страны-члены ЕС выразили опасения, что подобная мера может привести к ответной реакции Москвы и еще больше усугубит ситуация на газовом рынке Европы.