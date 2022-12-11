Yomiuri: Япония модернизирует ЗРК Patriot PAC-3 для перехвата гиперзвуковых ракет

Власти Японии задумались над модернизацией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot PAC-3 путем оснащения их американскими радарами LTAMDS, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники.

По данным издание, это позволит увеличить дальность обнаружения в несколько раз, а также даст возможность идентифицировать и перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые летят на большой скорости и могут менять свою траекторию.

Ранее стало известно, что в России ведут работы по увеличению дальности полета сверхзвуковой противокорабельной ракеты (ПКР) «Оникс» морского и наземного базирования. Универсальная ПКР предназначена для борьбы с корабельными группами и отдельными кораблями, а также для поражения наземной инфраструктуры. Дальность экспортной версии ракеты «Оникс» («Яхонт») составляет 300 километров.