Названа главная опасность нездорового питания в детском возрасте

Ученая Смирнова: употребление ребенком нездоровой пищи повышает риск ожирения в будущем

Руководитель лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова в беседе с ТАСС назвала главную опасность употребление в детстве большого количества нездоровой пищи. По ее словам, недостаток употребления ребенком полезных продуктов значительно повышает риск развития ожирения в будущем.

Она отметила, что детям разных возрастов необходимо употреблять в пищу овощи и фрукты, молочные продукты и рыбу. При этом ученая призвала постараться ограничить ребенка от добавленных сахаров и соли, содержащихся в кондитерских изделиях, сладких газированных напитков, а также фастфуда. Эксперт подчеркнула, что в случае с недостаточным потреблением кальция и железа это может привести к нарушению роста, развития, ожирению, а также другим заболеваниям.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог центра «СМ-Клиника» Оксана Михалева заявила, что для того, чтобы избежать переедания в праздники, нужно заранее спланировать меню и делать меньше салатов и нарезок.