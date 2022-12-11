Петербуржцев предупредили о метели 12 декабря

Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о метели и порывах ветра 12 декабря

В Санкт-Петербурге во второй половине 12 декабря ожидается метель с порывами ветра до 18 метров в секунду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный городской синоптик Александр Колесов.

По его словам, снег начнется в начале понедельник и усилится во второй половине дня. Прогнозируется, что снежный покров увеличится до 10-15 сантиметров.

«Порывы северо-восточного ветра днем до 15-18 метров в секунду, в прибрежных районах города — за 20 метров в секунду. Метель обязательно будет, так что заносы на дорогах и сложное состояние дорог будут повсеместно», — объяснил специалист.

В акватории Финского залива порывы ветра достигнут 25-28 метров в секунду. В пределах города температура воздуха составит от минус 5 до минус 7 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве 12 декабря прогнозируются аномальные осадки до 25 миллиметров, может быть установлен абсолютный рекорд для декабря.