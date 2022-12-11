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04:40, 11 декабря 2022Россия

В России оценили решение Элтона Джона отказаться от использования Twitter

Сенатор Пушков заявил, что Элтона Джона волнует не дезинформация, а консерватизм в Twitter
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил решение британского музыканта Элтона Джона отказаться от использования Twitter.

По мнению сенатора, певца волнует не «дезинформация» в социальной сети, как он сам заявлял, а то, что новый владелец, бизнесмен Илон Маск перестраивает ее «на более консервативной платформе».

«Дезинформация и цензура стали главными "фишками" Twitter при его прежнем руководителе Джеке Дорси, "прославившемся" тем, что он отправил в бан (бывшего президента США) Дональда Трампа несмотря на 83 миллиона его подписчиков. И тогда это британского певца вполне устраивало», — заявил Пушков.

Ранее Элтон Джон сообщил, что больше не будет пользоваться социальной сетью Twitter из-за недавних изменений в ее политике. Певец подчеркнул, что всю свою жизнь пытался использовать музыку, чтобы объединять людей. Артист выразил сожаление тем, «как сейчас используется дезинформация для разделения нашего мира».

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Марина Совина
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