СВР сообщила о смерти советского разведчика Георгия Санникова на 94-м году жизни

На 94-м году жизни умер советский разведчик Георгий Санников, сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов. Его слова цитирует РБК.

Смерть Санникова наступила 11 декабря 2022 года.

Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Екатеринбурге, учился в Киевской спецшколе ВВС и на юридическом факультете Киевского государственного университета имени Шевченко. Окончив университет, учился в разведшколе КГБ, работал в органах госбезопасности Украинской ССР.

В 1950-х годах Санников участвовал в ликвидации подполья Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), работал в Германии, в 1970-х участвовал в четырехсторонних переговорах по Западному Берлину.

В 1977 году ушел в отставку, написал несколько книг об опыте работы в разведке, занимался общественной деятельностью и работал консультантом при создании сценариев и телепередач. За книгу «Их закалила война...» о подростках-разведчиках получил в 2018 году премию СВР в области литературы и искусства.

Ранее СВР России сообщила о смерти советского разведчика Виталия Короткова. Разведчик умер на 95-м году жизни 11 сентября.