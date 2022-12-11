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16:09, 11 декабря 2022Путешествия

Потоп в аэропорту Шереметьево попал на видео

В московском аэропорту Шереметьево произошел потоп из-за ложно сработавшей сигнализации

В московском аэропорту Шереметьево образовался потоп. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что инцидент произошел в терминале В. Там сработала пожарная сигнализация и система пожаротушения, и в помещение начала поступать вода. Источник РИА Новости отметил, что сигнализация оказалась ложной. Очевидцы сообщают, что обвалилось перекрытие.

На попавших в сеть кадрах видно, как пол заполняет вода. Пассажиры прячутся в помещении рядом, до которого не доходит действие системы пожаротушения.

Ранее появилась информация, что в московских аэропортах происходят изменения в расписании на фоне обильного снегопада. Так, в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержали 51 рейс. Кроме того, шесть рейсов отменили.

Варвара Кошечкина
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