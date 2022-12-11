В США рассказали о бесценном военном активе России

Американский журнал Military Watch признал российский истребитель Су-35 бесценным активом

Российский Су-35 отличается уникальным опытом, которым не обладает ни один современный истребитель. С таким мнением выступил специализированный американский журнал Military Watch.

Авторы материала признали Су-35 «бесценным активом» России и отметили, что в его основу лег усовершенствованный вариант истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27. В свое время он также не обладал аналогами во всем мире.

«Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Также считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА», — подчеркивается в публикации.

В июле в пресс-службе «Рособоронэкспорта» рассказали, что Су-35 способен управлять действиями авиации и выполнять задачи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. «Су-35 эффективно борется и с наземными (надводными) целями, в том числе без вхождения в зону действия ПВО противника», — отметили в ведомстве.