Объем валютных вкладов россиян достиг минимума с 2008 года

Объем валютных вкладов россиян за год сократился на 38% и достиг минимума с 2008 года

Объем валютных вкладов россиян с начала года сократился на 38 процентов и достиг минимума с декабря 2008 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Сейчас размер депозитов составляет примерно 56 миллиардов рублей. До этого максимальное падение было зафиксировано в 2020 году — тогда за 10 месяцев объев вкладов сократился на 9,3 процента.

При этом сбережения россиян на счетах в иностранных банках за 10 месяцев этого года увеличились на 37,5 миллиарда долларов — на данный момент их размер составляет 68,1 миллиарда долларов.

9 декабря сообщалось, что объем досрочного погашения ипотеки за девять месяцев 2022 года упал на 25,6 процента.