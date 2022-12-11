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15:41, 11 декабря 2022Экономика

Объем валютных вкладов россиян достиг минимума с 2008 года

Объем валютных вкладов россиян за год сократился на 38% и достиг минимума с 2008 года

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Объем валютных вкладов россиян с начала года сократился на 38 процентов и достиг минимума с декабря 2008 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Сейчас размер депозитов составляет примерно 56 миллиардов рублей. До этого максимальное падение было зафиксировано в 2020 году — тогда за 10 месяцев объев вкладов сократился на 9,3 процента.

При этом сбережения россиян на счетах в иностранных банках за 10 месяцев этого года увеличились на 37,5 миллиарда долларов — на данный момент их размер составляет 68,1 миллиарда долларов.

9 декабря сообщалось, что объем досрочного погашения ипотеки за девять месяцев 2022 года упал на 25,6 процента.

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Елизавета Новикова
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