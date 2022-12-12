Площадь пожара в подмосковном ТЦ выросла до пяти тысяч квадратных метров

Площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе выросла до 5 тысяч квадратных метров

Площадь возгорания в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе выросла до пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, площадь возгорания постоянно растет

Спасателям удалось оперативно эвакуировать весь персонал торгового центра, однако один человек все же пострадал. Как сообщалось ранее, пострадавший — охранник ТЦ..

О пожаре в Подмосковье стало известно утром в понедельник, 12 декабря. На появившихся от очевидцев кадрах видно, что пламя охватило крупный участок территории здания, в небо поднимается густой черный дым.