Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 12 декабря 2022Россия

Площадь пожара в подмосковном ТЦ выросла до пяти тысяч квадратных метров

Площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе выросла до 5 тысяч квадратных метров
СюжетПожар в Подмосковье

Кадр: Telegram-Канал «Москва 24»

Площадь возгорания в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе выросла до пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, площадь возгорания постоянно растет

Спасателям удалось оперативно эвакуировать весь персонал торгового центра, однако один человек все же пострадал. Как сообщалось ранее, пострадавший — охранник ТЦ..

О пожаре в Подмосковье стало известно утром в понедельник, 12 декабря. На появившихся от очевидцев кадрах видно, что пламя охватило крупный участок территории здания, в небо поднимается густой черный дым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме
В США рассказали о восстановлении Грайнер после заключения в России
На Украине заявили о снижении активности на фронте
В российском городе похолодало до минус 59 градусов
Российского программиста оставили под стражей после возмещения ущерба
Москвичей предупредили о резкой смене погоды
Глава МИД Украины счел реалистичным полный блэкаут
В России выявили 6376 случаев коронавируса
Заблудившийся турист провел две недели в лесу и питался соусом сальса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.