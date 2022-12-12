Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:14, 12 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о снижении активности на фронте

Министр обороны Украины Резников: активность ВСУ на фронте снизилась из-за погоды

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников на встрече со своим шведским коллегой Полом Йонсоном заявил о снижении активности украинской армии на фронте из-за погодных условий. Его слова передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Глава ведомства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены останавливаться и после подмерзания почвы планируют пойти в атаку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
Казахстанский министр прокомментировал вопрос газового союза с Россией
Перспективы восстановления энергосистемы Украины оценили
Эксперт по уборке оценила пользу соды для чистки ковров и унитаза
ЕС введет «очень жесткие» санкции против Ирана
Валя Карнавал сменила имидж и смутила поклонников
Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме
В США рассказали о восстановлении Грайнер после заключения в России
На Украине заявили о снижении активности на фронте
В российском городе похолодало до минус 59 градусов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.