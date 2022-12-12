На Украине заявили о снижении активности на фронте

Министр обороны Украины Резников: активность ВСУ на фронте снизилась из-за погоды

Министр обороны Украины Алексей Резников на встрече со своим шведским коллегой Полом Йонсоном заявил о снижении активности украинской армии на фронте из-за погодных условий. Его слова передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Глава ведомства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены останавливаться и после подмерзания почвы планируют пойти в атаку.