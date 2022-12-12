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13:45, 12 декабря 2022Бывший СССР

Белорусский протоиерей рассказал о «воинственной ярости» игрушек Lego

Белорусский протоиерей рассказал о «воинственной ярости» и агрессивности игрушек Lego

Фото: Aedrian / Unsplash

Белорусский протоиерей Федор Повный рассказал о «воинственной ярости» и агрессивности игрушек конструктора Lego. Его слова передает телеканал ОНТ.

«Недавно в храме я увидел мальчика (...) с маленькими фигурками лошадей и наездников из Lego. Что я там увидел: крохотные лица в широкополых шляпах были нахмурены и оскалены, один, особенно агрессивного вида, с открытым ртом и выпученными глазами, видимо, изображал воинственную ярость», — заявил он.

По словам Повного, указанные игрушки ориентируют детей на «инокультурные образцы». Также протоиерей призвал родителей воспитывать в сыновьях смелость и мужественность. Он задался вопросом: «Неужели "крутые" ковбои и "агенты 007" — это идеал, к которому надо стремиться?» Повный предположил, что сделанные вместе с ребенком игрушечные воины могут оказаться более приемлемыми для воспитательных целей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал Lego пропагандирующими нацизм «гомосячьими игрушками». Как он утверждает, ценности Европы начинаются с однополых браков, а заканчиваются «разными борделями, зоофилами». Депутат также отметил, что непонятно, какие конструкторы могла начать выпускать Lego в ближайшее время.

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Кристина Есикова
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