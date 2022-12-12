Похитившего почти 100 тысяч рублей из российских банкоматов инкассатора осудят

На Урале будут судить инкассатора, похитившего 97 тысяч рублей из банкоматов из-за кредита

Шалинский районный суд Свердловской области рассмотрит дело в отношении инкассатора, похищавшего из банкоматов деньги. Об этом в понедельник, 12 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, в обязанности фигуранта входило собирать из банкоматов наличные средства и перевозить. С января по июль 2022 года он забирал при замене кассет купюры, не попавшие внутрь закрытых контейнеров. Суммарно он присвоил себе 97 тысяч рублей из десяти банкоматов.

Обвиняемый рассказал, что пошел на преступление из-за кредита и штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 3 статьи 160 («Присвоение») УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.