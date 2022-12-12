Уголовное дело возбудили после избиения Стаса Барецкого

В Петербурге возбудили дело о краже после нападения на шоумена Стаса Барецкого возле клуба

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на 50-летнего шоумена Стаса Барецкого. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража с причинением значительного ущерба») УК РФ.

Барецкий был избит ранним утром 11 декабря у одного из баров на Московском проспекте Санкт-Петербурга. Нападавшие, которых, предположительно, было двое, украли у него мобильный телефон и 120 тысяч рублей, шоумену потребовалась госпитализация — он находится в больнице с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Врачи оценили состояние Стаса Барецкого как удовлетворительное. Полиция проводит проверку по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.