Представитель избитого Барецкого выдвинул версию нападения на артиста
Представитель Барецкого Горжанкин заявил, что нападение на шоумена было спланированным
Нападение на шоумена Стаса Барецкого могло быть спланированным, заявил представитель артиста Вадим Горжанкин. Эту версию он выдвинул в беседе с изданием «Подъем».
Горжанкин подтвердил, что Барецкий был избит ранним утром 11 декабря у одного из баров на Московском проспекте Санкт-Петербурга.
Нападавшие, которых, предположительно, было двое, украли у него мобильный телефон и 120 тысяч рублей, шоумену потребовалась госпитализация — он находится в больнице с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.
Ранее врачи оценили состояние Стаса Барецкого как удовлетворительное. Полиция проводит проверку по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.