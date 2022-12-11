Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:53, 11 декабря 2022Культура

Представитель избитого Барецкого выдвинул версию нападения на артиста

Представитель Барецкого Горжанкин заявил, что нападение на шоумена было спланированным

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Нападение на шоумена Стаса Барецкого могло быть спланированным, заявил представитель артиста Вадим Горжанкин. Эту версию он выдвинул в беседе с изданием «Подъем».

Горжанкин подтвердил, что Барецкий был избит ранним утром 11 декабря у одного из баров на Московском проспекте Санкт-Петербурга.

Нападавшие, которых, предположительно, было двое, украли у него мобильный телефон и 120 тысяч рублей, шоумену потребовалась госпитализация — он находится в больнице с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Ранее врачи оценили состояние Стаса Барецкого как удовлетворительное. Полиция проводит проверку по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе обеспокоились отказом Турции от санкций против России
Синоптик Тишковец спрогнозировал тропический ливень в Москве
Легенда сборной России сделал прогноз на финал ЧМ-2022
В одной из областей Украины анонсировали отключения света
Представитель избитого Барецкого выдвинул версию нападения на артиста
Азербайджан направил России ноту из-за инцидента в Карабахе
В ФРГ ужесточат закон о ношении оружия после попытки госпереворота
Адвокаты назвали возможные размеры компенсаций за падение на льду
Умер советский разведчик Георгий Санников
Умерла мать певицы Шер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.