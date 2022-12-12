Байдена обвинили в ухудшении отношений Вашингтона с союзниками

National Interest: Байден вбил клин в отношения с союзниками США, приняв закон об инфляции

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вбил клин в отношения Вашингтона и его традиционных союзников, когда принял закон о снижении инфляции. Такое мнение выразил аналитик Кауш Арха в статье для издания The National Interest.

Принятая инициатива, в частности, подразумевает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке, для которых используются произведенные в США батареи из материалов местного изготовления, говорится публикации. Уточняется, что, согласно принятому закону, на чистую энергетику и выполнение климатических целей будет выделено 370 миллиардов долларов, а на сокращение стоимости лекарств и медицинских страховок будет направлено 64 миллиарда долларов.

Все это вызвало возмущение в странах Евросоюза, Южной Корее и Японии, поскольку их автопроизводители оказались в невыгодном положении, в отличие от своих американских конкурентов, сказано в материале. «Это любопытный поворот для администрации Байдена, которая критиковала предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что "Америка вернулась" и занимается "безжалостной дипломатией"», — отмечает автор. Он указал, что политика Байдена привела к экономической войне с партнерами США в разгар противостояния России и Китаю.

Ранее Белый дом заявил, что Байдену удалось создать сильнейшие международные альянсы и партнерства в истории США. Ведомство подчеркнуло, что это стало отличительной особенностью подхода американского лидера.