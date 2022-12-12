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17:27, 12 декабря 2022Культура

Эмили Блант рассказала о прозвище от Тома Круза на съемках «Грани будущего»

Эмили Блант рассказала, что Том Круз назвал ее слабачкой на съемках «Грани будущего»

Фото: Kate Green / Getty Images for BFI

Актриса Эмили Блант рассказала, как ее коллега Том Круз назвал ее слабачкой. Об этом пишет Independent.

По словам актрисы, Круз дал ей прозвище, когда она расплакалась перед ним во время съемок фильма «Грань будущего» (2014). Блант призналась, что ей было тяжело сниматься в неудобном роботизированном костюме, а Круз не знал, что делать, когда увидел ее в слезах.

«Он просто смотрел на меня. И я говорю: "Том, я не знаю, как я переживу эту съемку", — а потом я заплакала. Я сказала, что нервничаю. Он долго смотрел на меня, не зная, что делать, а потом сказал: "Перестань. Не будь слабачкой. Хорошо?"».

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Дениза Мацаева
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