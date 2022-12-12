В московском баре задержали 43 членов подпольного бойцовского клуба

В московском баре «Столярка» задержали 43 участников подпольного бойцовского клуба

В Москве полицейские обнаружили подпольный бойцовский клуб. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, правоохранителям позвонил неизвестный и рассказал, что в московском баре «Столярка» на Малой Семеновской будет бой. Тогда сотрудники МВД решили приехать по вызову до начала схватки. Они задержали 43 участника клуба.

Выяснилось, что организатором является 43-летний тренер-инструктор по боевым единоборствам. Он рассказал, что целью был спортивный интерес. Каждый член должен был внести 300 рублей в качестве взноса. При этом тренер не платил за аренду заведения.

Ранее жители Сахалина рассказали о появлении подпольных клубов, где подростки дерутся за деньги.