Тело мужчины нашли возле онкологической больницы в центре российского города

Тело мужчины нашли на автобусной остановке возле онкологической больницы в Ярославле

Тело мужчины нашли на автобусной остановке возле онкологической больницы в Ленинском районе в центре Ярославля. Об этом сообщается на сайте портала 76.ru.

Мертвого мужчину заметили прохожие. Они сообщили о случившемся сотрудникам полиции в российском городе.

Прибывшие к месту медики предположили, что смерть россиянина ненасильственная. Труп уже направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ярославские следователи также подтвердили случившееся. Они организовали доследственную проверку. «Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — разъяснили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге возле жилого многоэтажного дома на улице Просторной обнаружили тело 53-летнего мужчины. Сотрудники полиции выдвинули свою версию произошедшего. По их данным, россиянин умер из-за имевшегося у него заболевания.