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15:45, 30 ноября 2022Россия

В российском городе возле многоэтажки нашли труп мужчины

В Екатеринбурге возле жилой многоэтажки обнаружили тело 53-летнего мужчины

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Екатеринбурге возле жилой многоэтажки на улице Просторной обнаружили тело 53-летнего мужчины, следователи организовали проверку, передает портал Е1.

Очевидцы заметили труп мужчины днем 30 ноября. Глава следственного отдела по Чкаловскому району в российском городе Никита Савинцев отметил, что тело направили в морг для установления точной причины смерти.

Сотрудники полиции выдвинули свою версию произошедшего. По их данным, смерть не носит криминальный характер.

«Предварительная причина смерти — имевшееся у него заболевание», — разъяснили в УМВД по Екатеринбургу.

Ранее тело женщины нашли во дворе школы №24 в Советском районе Красноярска. Труп направили в морг для установления точных причин.

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Анна Щербакова
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