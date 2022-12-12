Кремль ответил на вопрос об общении Путина с Бутом после его возвращения

Песков заявил, что Путин не общался с Бутом после его возвращения в Россию

Президент Владимир Путин не проводил личную встречу с вызволенным из американской тюрьмы Виктором Бутом после его возвращения в Россию. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, насколько мне известно, нет», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, добавив, что не знает, общались ли президент и Виктор Бут по телефону.