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14:22, 12 декабря 2022Россия

Кремль ответил на вопрос об общении Путина с Бутом после его возвращения

Песков заявил, что Путин не общался с Бутом после его возвращения в Россию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Владимир Путин не проводил личную встречу с вызволенным из американской тюрьмы Виктором Бутом после его возвращения в Россию. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, насколько мне известно, нет», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, добавив, что не знает, общались ли президент и Виктор Бут по телефону.

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Сергей Истомин
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