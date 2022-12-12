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05:02, 12 декабря 2022Забота о себе

Врач предупредила о вреде кофе для некоторых категорий людей

Врач Михалева посоветовала не пить кофе детям, беременным и людям с повышенным давлением

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева предупредила об опасности кофе для некоторых категорий людей. Кому следует воздержаться от употребления напитка, специалист рассказала агентству «Прайм».

Она отметила, что кофеин вреден для определенных групп людей, несмотря на его полезные свойства в некоторых случаях. Михалева уточнила, что к ним относятся дети, беременные и кормящие женщины. Большое количество кофеина нарушает сердечный ритм, что негативно сказывается на плоде, поэтому беременным не следует пить много кофе, пояснила врач.

Кроме того, если кормящая женщина слишком часто употребляет кофе, существует риск появление анемии у ребенка, продолжила Михалева. Помимо этого, напиток нарушает всасывание некоторых лекарств, в том числе, предназначенных для лечения сахарного диабета и остеопороза. Специалист добавила, что для взрослого человека нормой считается две-три чашки кофе в день.

Ранее эндокринолог Наталия Кирдянкина перечислила опасные для здоровья сердца продукты. В их число, в частности, вошли жареный бекон, сладкая газировка и кондитерские изделия.

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Варвара Кузьмина
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