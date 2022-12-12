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21:48, 12 декабря 2022Россия

Путин встретился с главой Конституционного суда

Президент Путин в день Конституции провел встречу с главой Конституционного суда Зорькиным
Владимир Путин и Валерий Зорькин

Владимир Путин и Валерий Зорькин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 декабря, провел традиционную встречу с главой Конституционного суда (КС) Валерием Зорькиным, приуроченную ко Дню Конституции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи Зорькин рассказал главе государства об итогах работы за 2022 год, о том по каким делам было больше всего обращений. «Много социалки, много связанных с защитой прав, когда назначаются наказания уголовные или административные. Что удивительно, в последнее время — законодательство по банкротству», — заявил глава КС.

Также Зорькин подарил Путину книгу-«кирпич», в которой собраны все постановления Конституционного суда за год.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщали, что Путин может провести с Зорькиным встречу, приуроченную ко дню принятия Конституции. При этом отмечалось, что встреч с другими судьями КС президент не планирует.

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Марина Совина
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